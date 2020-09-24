إبعاد شاب مقدسي عن الأقصى وتمديد توقيف آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، شابًا مقدسيًا عن المسجد الأقصى المبارك، وأجلت توقيف شاب آخر من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وأفاد مركز معلومات (وادي حلوة) بأن قوات الاحتلال، أبعدت الشاب يعقوب الدباغ، عن المسجد الأقصى أربعة أشهر، لافتة إلى أنها اقتحمت منزله بالأمس في القدس القديمة وفتشته، وسلمته قرار الإبعاد.



وأوضح المركز، أن محكمة الاحتلال، أجلت توقيف الشاب سفيان العجلوني (22 عامًا) لليوم، علمًا أنه اعتقل ظهر أمس من منزله بالقدس القديمة بعد تفتيشه والبعث بمحتوياته.



وكانت سلطات الاحتلال، أبعدت العشرات من المقدسيين والمرابطين وموظفي الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، بهدف إتاحة المجال للمستوطنين؛ لتنفيذ اقتحاماتهم بالمسجد.