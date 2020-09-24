‏حماس تُعلّق على تصريحات فريدمان بشأن الضم

علق الناطق الإعلامي باسم حركة (حماس) حازم قاسم، اليوم الخميس، على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بشأن تنفيذ خطة الضم.





وأكد قاسم في تغريدة له عبر (تويتر)، اليوم، "تأكيدات السفير الأمريكي لدى الاحتلال، بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يتضمن إلغاء مخطط الضم، ويعكس حجم التضليل الذي صاحب التوقيع على الاتفاق.





وقال في تغريدته: " كانت محاولة فاشلة؛ لتمرير هكذا اتفاق على الجمهور العربي".





ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أكد على تأجيل خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وليس إلغائها.





وذكرت صحفية (معاريف) الإسرائيلية، نقلاً عن فريدمان قوله: "هناك تأجيل لتنفيذ خطة الضم "السيادة"، وليس إلغائها".

رام الله - دنيا الوطن