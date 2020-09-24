شؤون فلسطينية

فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي ترحب باتفاق فتح وحماس لإجراء الانتخابات

فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي ترحب باتفاق فتح وحماس لإجراء الانتخابات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس في تركيا، الذي تم في مبنى القنصلية الفلسطينية في اسطنبول. 

وقالت فصائل الائتلاف: "إن الاتفاق الذي نرحب به وندعمه نرى به تطبيقاً عملياً وفعلياً لمخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في الثالث من الشهر الماضي، والذي يمهد الطريق نحو إصدار مرسوم رئاسي لتحديد الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، حرصاً على المسار الديمقراطي باعتباره المدخل الرئيس لإنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية، ولتجديد النظام السياسي الفلسطيني، والاحتكام لصناديق الاقتراع لاختيار شعبنا ممثليه، ورداً على المحاولات لخلق القيادة البديلة".

وتابعت الفصائل، أن تحديات المرحلة تتطلب الالتزام بالجدوال الزمنية المتفق عليها، وصولاً لإنهاء الانقسام والعمل سويا نحو مواجهة (صفقة القرن)، ومخططات الضم وإسقاطها. 

وأكدت فصائل الائتلاف الوطني الفلسطيني، أن تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية، نقطة الارتكاز لتعزيز الصمود الوطني الفلسطيني، وبناء الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

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