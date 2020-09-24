الصحة بغزة: تسجيل (95) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها بلغ (2035) عينة.





وأشارت الصحة إلى تعافي (112) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما استقر عدد الوفيات عند (17) حالة.

وأوضحت، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2613 إصابة منها حالات نشطة حالياً 1746 حالة، وبلغ عدد متعافين 850 حالة.

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل (95 ) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 الماضية.