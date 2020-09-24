شؤون فلسطينية

31349 حالة (كورونا) بأراضي 48 بينها أكثر من تسعة آلاف نشطة

31349 حالة (كورونا) بأراضي 48 بينها أكثر من تسعة آلاف نشطة
رام الله - دنيا الوطن
بلغ مجمل الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في أراضي الـ 48، بما لا يشمل المدن المختلطة، 31349 مع تسجيل ارتفاع بـ 752 إصابة جديدة

وبهذا وصل مجمل الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية إلى 4177 إصابة على الأقل لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة أقل من 15 إصابة؛ وفقاً لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ وفق (عرب 48).

كما ارتفع عدد الإصابات النشطة في بلدات الداخل إلى 9125 إصابة على الأقل لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15، علمًا أن مجمل عدد حالات الوفاة في المجتمع الفلسطيني بلغ 131 لا يشمل المدن المختلطة.

وبهذا بلغت نسبة الإصابات النشطة في المجتمع الفلسطيني، مجمل الإصابات النشطة في "إسرائيل" نحو 18% على الأقل، ولا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15.

أما فيما يتعلق بتوزيع الإصابات وفق المناطق الجغرافية، سجلت منطقة الجليل زيادة بـ471 منذ الأمس لتبلغ الزيادة الأسبوعية (في الأيام السبعة الماضية) نحو 2764، إذ ارتفع مجمل عدد الإصابات الكلي في المنطقة إلى 15962 منها 5923 إصابة نشطة، فيما بلغت مجمل الإصابات الجديدة في منطقة المثلث باليوم الأخير نحو 256

وأوضحت الهيئة أن مجمل الإصابات الأسبوعية وصل إلى 1297 ليرتفع مجمل الإصابات الكلي إلى 11711 بينها 2705 إصابات نشطة، أما في منطقة النقب فقد بلغت الزيادة اليومية نحو 15 إصابة جديدة فقط فيما قدرت الزيادة الأسبوعية بـ59 إصابة، وبهذا ارتفع مجمل عدد الإصابات الكلي إلى 4914 بينها 238 إصابة نشطة.

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