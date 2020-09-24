شؤون فلسطينية

وزارة التنمية تدعو لنشر لغة الإشارة لكافة موظفي القطاعين الحكومي والخاص

وزارة التنمية تدعو لنشر لغة الإشارة لكافة موظفي القطاعين الحكومي والخاص
رام الله - دنيا الوطن
طالب مستشار وزير التنمية الاجتماعية، للأشخاص ذوي الإعاقة فئة الصم، بسام سعد صايل، بتوفير حماية عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ضحايا إرهاب الاحتلال، داعياً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لوضع حد للانتهاكات والإجراءات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وخصوصاً فئة الصم.

وشدد مستشار الوزير لمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة، على ضرورة التزام الاحتلال بالقرارات والمواثيق الدولية، علماً أنها وقعت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2012 في مقر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تنص على عدم التميز على أساس وطني وسياسي، وعدم تعريض المعاقين للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو العقوبة القاسية أو المهينة وحقهم في التنقل بحرية.

وأكد صايل على ضرورة نشر لغة الإشارة لكافة موظفي القطاع الحكومي؛ للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم وحماية الهوية اللغوية، والتنوع الثقافي لجميع الصم، ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين.

وتابع: أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكلياً عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنباً إلى جنب، وهي إشارة دولية، تستخدم في اللقاءات الدولية وأثناء الترحال وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.

وأشار صايل لقد فرضت جائحة (كوفيد- 19) حالة طوارئ عالمية، وألزمت حكومات الدول المختلفة بتوفير مزيد من الخدمات الأساسية؛ لضمان وصول ذوي الإعاقة إليها، خاصة أنهم تأثروا بشكل كبير بالآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فيروس (كورونا).

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وزارة التنمية تدعو لنشر لغة الإشارة لكافة موظفي القطاعين الحكومي والخاص

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