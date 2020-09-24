الصحة بغزة تُعلن توقف جهاز الفحص المخبري الخاص بفحوصات فيروس (كورونا)





وقالت الصحة: ان المختبر المركزي، فقد 50% من قدرته في فحص فيروس (كورونا)، مبينة أن المختبر المركزي، يعمل الآن بالجهاز الأساسي.





وأوضحت الصحة، أن المختبر المركزي، وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية، مبينة أن انخفاض مستوى قدرة المختبر المركزي على فحص فيروس (كوفيد- 19) سيؤثر على جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع.





وطالبت الصحة كافة الجهات، بتدارك خطورة نفاد مواد المخبرية بالمختبرالمركزي قبل توقفه تماماً عن فحص فيروس (كورونا).

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن توقف جهاز الفحص المخبري المستلم من اللجنة القطربة، بسبب نفاد المواد التشغيلية الخاصة به.