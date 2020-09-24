النيابة العامة بغزة تُحقق في 258 قضية وتوقف 44 متهماً

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت النيابة العامة في غزة، تحقيق فى 258 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .



ووفقاً للموجز اليومي للوزارة، ليوم أمس الأربعاء، فقد حققت النيابة في 45 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و47 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و107 قضايا، تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و59 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وأفادت النيابة العامة أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، إلى جانب توقيف 44 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.