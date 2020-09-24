بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين خلال عملهم شمال قطاع غزة

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الصيادين الفلسطينيين خلال عملهم في عرض البحر، صباح اليوم الخميس، قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة.





وذكرت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين في منطقتي الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، دون وقوع إصابات.





ويشهد بحر قطاع غزة بشكل شبه يومي، اعتداءات من قبل الاحتلال على الصيادين، تُسفر عن خسائر مادية وبشرية أحياناً، إضافة لاستمرار منع إدخال المعدات اللازمة لعلهم.

رام الله - دنيا الوطن