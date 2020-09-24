المصادقة على الإغلاق الشامل: إسرائيل تُسجل رقماً قياسياً جديداً بسبعة آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 7000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وهو رقم قياسي جديد تسجله إسرائيل لليوم الثاني على التوالي، وأن واحدًا من كل ثمانية أشخاص، ظهرت نتيجته ايجابية وفق (عرب 48).



كما تم الإبلاغ عن أن عدد المصابين، الذين تم التحقق منهم يبلغ 206،332 وأن عدد الاصابات النشطة 56،901 شخص، منهم 667 في حالة حرجة، فيما لا يزال عدد الوفيات 1،335 وعدد المتعافين هو 148،075.وإجمالي عدد الاختبارات التي أجريت أمس 54364.



وصادقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على الإغلاق الشامل، الذي يدخل حيز التنفيذ غداً الجمعة، كما صادقت على تقليص الصلوات والمظاهرات، على أن يستمر الإغلاق الذي يشمل حظر تجول لأسبوعين، فيما سيستمر بعد ذلك العمل بموجب الإجراءات والتقييدات المشددة لأسبوعين آخرين.



وتبنت الحكومة الخطة التي صادق عليها، المجلس الوزاري المصغر لشؤون (كورونا)، (كابينيت كورونا)، مساء الأربعاء، فرض إغلاق شامل وحظر للتجول خلال فترة الأعياد اليهودية بدءاً من يوم غد الجمعة، ويستمر لمدة 16 يوماً إلى ما بعد اليوم التالي لعيد العرش العبري، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



رام الله - دنيا الوطن