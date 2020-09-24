شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق طريقاً فرعية في عصيرة القبلية للمرة الثانية

الاحتلال يُغلق طريقاً فرعية في عصيرة القبلية للمرة الثانية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، طريقاً فرعية للمرة الثانية بالمكعبات الإسمنتية في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال، عاودت إغلاق طريق وادي الشام بالمكعبات الإسمنتية، بعد أن أنهت الهيئة المحلية في بلدة عصيرة القبلية تأهيله وتعبيده.

وأضاف أن قوات الاحتلال، كانت أغلقت الطريق في شهر آب/  أغسطس الماضي، بحجة وجوده ضمن المناطق المصنفة (ج)، لكن الأهالي أعادوا فتحه.

وأكد دغلس، أن هذا الطريق يساعد المواطنين في الوصول إلى أراضيهم وحقول الزيتون، وهذا الإغلاق سيشكل عائقاً أمام تنقلهم ووصول إلى الأراضي من أجل قطاف محصول الزيتون.

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