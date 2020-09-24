تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 10% في سبعة أشهر

قال البنك المركزي الأردني، يوم أمس الأربعاء: إن تحويلات المغتربين الأردنيين، تراجعت 9.8% في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.38 مليار دينار (1.94 مليار دولار)، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، بسبب تداعيات جائجة (كوفيد- 19) على اقتصادات المنطقة.





وكانت قيمة تحويلات العاملين في الخارج، أحد مصادر الأردن الرئيسية للعملة الصعبة، 3.7 مليار دولار العام الماضي، بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ساهم في تعزيز احتياطي النقدي الأجنبي البالغ 14 مليار دولار وفق (العربية).





ويقول صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد الأردن المعتمد على المساعدات، من المتوقع أن يشهد انكماشاً حاداً هذا العام، يقدره المسؤولون بنحو 5%، في حين يتعرض ميزان المدفوعات لضغوط من انهيار السياحة، والضعف الذي حل بالتحويلات.

رام الله - دنيا الوطن