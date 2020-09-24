الاحتلال يبلغ عائلة الأسير سعيد النخلة بخضوعه لعملية جراحية

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رام الله - دنيا الوطن

أبلغ الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة (62 عاماً) من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة أنه سيخضع لعملية جراحية دون توضيح التفاصيل، وذلك بعد يوم واحد على اعتقاله.



وأوضحت زوجة الأسير-حسب مكتب إعلام الأسرى- أنه كان بحاجة لإجراء عملية قسطرة قبل اعتقاله كونه يعاني من مشاكل في القلب، إلا ان الاحتلال حال دون ذلك، علمًا أنه يعاني من مشاكل صحية عديدة نتجت غالبيتها بسبب عمليات الاعتقال المتكررة.



يُشار إلى أن الأسير نخلة قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 17 عاماً وأعيد اعتقاله أمس الثلاثاء من منزله في المخيم.