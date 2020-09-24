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اجتماع وزاري عربي أوروبي الخميس لبحث عملية السلام

اجتماع وزاري عربي أوروبي الخميس لبحث عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
تستضيف الأردن، اجتماعاً وزارياً عربياً أوروبياً، الخميس، لبحث عملية السلام بالشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، أن الاجتماع المقرر عقده بالعاصمة عمان، يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، وممثل للاتحاد الأوروبي وفق (الأناضول).

وأضاف البيان أن الاجتماع يعد الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ بألمانيا في شباط/ فبراير الماضي، والثاني عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في تموز/ يوليو الفائت.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي خلال زيارته الأردن، اعتزام الاتحاد الأوروبي، القيام بدور الوسيط لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومنذ نيسان/ أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتضمنت المبادرة الأمريكية المزعومة للسلام المعروفة بـ (صفقة القرن)، في كانون الثاني/ يناير الماضي، خطة لضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية وغور الأردن إلى "السيادة الإسرائيلية الكاملة"، بدلاً من وضعها الراهن كأراضٍ عربية تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وكان من المقرر، أن يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخطوات العملية لضم هذه الأراضي مطلع تموز/ يوليو الماضي، لكن الخطة جوبهت بردود فعل وانتقادات واسعة وتحذيرات من إدخال المنطقة في حالة عدم استقرار، ما دفعه إلى تعليقها مؤقتاً من دون إيقافها كلياً.

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