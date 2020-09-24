لاستضافة الرجوب.. تلفزيونا فلسطين والأقصى يُطلقان أول بث مشترك بينهما الليلة

من المقرر، أن يطلق تلفزيون فلسطين الرسمي، وتلفزيون الأقصى التابع لحركة (حماس)، مساء اليوم الخميس، بثاً مشتركاً هو الأول لهما منذ انطلاقهما.





ومن المقرر، أن يتم البث المشترك للقاء لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف، وفق ما أعلن رئيس مكتب التعبئة والتنظيم في حركة (فتح) منير الجاغوب.





وأوضح الجاغوب، في تصريح له، أن ذلك سيكون للحديث عن مستجدات الوضع السياسي والمصالحة.









رام الله - دنيا الوطن