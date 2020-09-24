دولي

إسرائيل تقترح انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط

إسرائيل تقترح انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن تل أبيب، اقترحت انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط.

والثلاثاء، وقع وزراء الطاقة في مصر وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص (الرومية)، اتفاق إطلاق المنتدى رسمياً، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، تغيبت عنه فلسطين الدولة المؤسسة السابعة وفق (الأناضول).

وقال شتاينتز اليوم، في بيان، "اقترحنا انضمام الإمارات، وقالوا (الدول الست المشاركة في حفل التوقيع) إنهم يدرسون الأمر".

وكان شتاينتز التقى في وقت سابق الأربعاء، نظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحث معه التعاون في نقل الغاز إلى أوروبا.

وقال شتاينتز، في البيان، "تحدثت مع وزير الطاقة الإماراتي بخصوص التعاون في ربط شبكات الكهرباء، وتطوير سوق الغاز الطبيعي للصادرات، عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ومشاريع أخرى".

وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت أبوظبي في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية: ان المزروعي وشتاينتز "بحثا العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة والبنية التحتية لا سيما قطاع الطاقة المتجددة".

وأضاف البيان الإماراتي، أن الوزيرين "بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز"، و"اتفقا على بحث فرص الاستثمار بين البلدين في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها "بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، دون ذكر مشاريع محددة.

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