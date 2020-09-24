تطبيق "زووم" يمنع بث مؤتمر بسبب مشاركة المناضلة الفلسطينية ليلى خالد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة (زووم) أنها لن تسمح لخدماتها باستضافة مناقشة مائدة مستديرة افتراضية تنظمها جامعة ولاية سان فرانسيسكو، بسبب مشاركة المناضلة الفلسطينية، ليلى خالد.



وأصدرت الشركة، التي تقوم بتنظيم مؤتمرات فيديو على منصتها قبل أقل من يوم من موعد عقد الجلسة، أنها ترفض استضافة الحدث وفق (القدس العربي).



وأكد مراقبون، أن الشركة تعرضت فيما يبدو لضغوط إسرائيلية كبيرة؛ لمنع إقامة الحدث، وسط حملة شرسة من الموالين لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة؛ للتخريب على اللقاء.



وقام ناشطون مؤيديون لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بتظاهرة أمام مقر الشركة في سان خوسيه.



ووصف هؤلاء المناضلة الفلسطينية، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنها (خاطفة الطائرات).