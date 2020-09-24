الجاغوب: وفد (فتح) بتركيا يزور الدوحة الليلة ثم يتوجه للقاهرة

من المقرر، أن يتوجه وفد حركة (فتح)، برئاسة اللواء جبريل الرجوب، المتواجد حالياً في تركيا إلى العاصمة القطرية الدوحة، ثم إلى مصر، وذلك بعد إنهاء لقاءاته بتركيا.





وقال مدير المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد الحركة المتواجد في القاهرة، سيتوجه الليلة إلى الدوحة، ثم بعد ذلك إلى القاهرة، دون إبداء أي تفاصيل بشأن طبيعة الزيارات.





وفي وقت سابق، وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، الحوار بين حركتي فتح وحماس في تركيا، والذي يجري حالياً بالحوار الإيجابي والمثمر والبناء.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "يشكل الحوار خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الاجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية".

رام الله - دنيا الوطن