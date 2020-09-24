مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات المستوطنين، اليوم الخميس، مساحات من أراضي المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن جرافات تابعة للمستوطنين، تقوم بأعمال تجريف لتوسعة مستوطنة (شفوت راحيل) على حساب أراضي قرية جالود في الحوض رقم (13).



وأضاف، أن أعمال التجريف، جاءت عقب يوم واحد من منع الأهالي من شق طرق زراعية واستصلاح أراض في المنطقة، والاستيلاء على جرافة، كانت تعمل في المكان.