الاحتلال يهدم ثلاث خيم سكنية وخمسة بركسات لتربية الماشية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاث خيم سكنية، وخمسة بركسات لتربية الماشية في قرية كيسان شرق بيت لحم .



وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "طينة" شرقاً، وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وهدمت خمسة بركسات وثلاث خيم، وفقاً لوكالة (وفا).



وأوضح غزال، أن المنشآت تعود لكل من صالح أحمد عبيات، بركس وخيمة، ومحمود إبراهيم عبيات، ثلاثة بركسات وخيمة، وعيسى عبد الله غزال، بركس، وصلاح أحمد عبيات، خيمة، بحجة عدم الترخيص.



وأشار غزال إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على القرية، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، وإيقاف البناء في مدرسة، وهدم بركسات وخيم.