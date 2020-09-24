إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في رام الله وأريحا



وفي بيان مقتضب، زعم جيش الاحتلال، أنه "أحبط عملية" خلال نشاط عملياتي قرب قرية كفر مالك، وقال: إن قواته أصابت عدداً من الشبان الفلسطينيين.



وزعم الجيش الإسرائيلي، أن الشبان، حاولوا إلقاء زجاجات حارقة باتجاه موقع عسكري، دون مزيد من التفاصيل.



وفي ذات السياق، أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، في منطقة البطن، قرب مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند الشارع الرئيسي المحاذي لمنزل شهوان، الذي حوله الاحتلال عنوة إلى "كنيس" في مخيم عين السلطان، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في المنطقة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن.

رام الله - دنيا الوطنأصيب الليلة الماضية، شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله، فيما أصيب شاب ثالث قرب مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي صوب شابين، قرب تل العاصور على مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله، وتم نقلهما إلى مستشفى (شعاري تصيدق) داخل الأراضي المحتلة عام 48.وأضافت المصادر، أن الشابين المصابين، هما: محمود فاروق، وجهاد فهد، من قرية كفر مالك شرق رام الله.