شؤون فلسطينية

وزارة الصحة: موجة ثانية من (كورونا) خلال الشتاء ستشهد ارتفاعاً بأعداد المصابين

وزارة الصحة: موجة ثانية من (كورونا) خلال الشتاء ستشهد ارتفاعاً بأعداد المصابين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة: إنه لا يوجد التزام من قبل المواطنين بالإجراءات المعلنة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في فلسطين.

وحذر الشخرة، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، من حالة الاستهتار المتواصلة من قبل الكثير من المواطنين بالإجراءات الوقائية من الفيروس. 

وأكد الشخرة، أن كل التوقعات في العالم تشير إلى موجة ثانية من (كورونا) خلال فصل الشتاء المقبل، سيكون فيها ارتفاع كبير في عدد الإصابات. 

وأضاف الشخرة: "هذا متوقع في كل دول العالم، والإجراءات التي نتخذها هي إجراءات وقائية في كافة أنحاء الوطن، ونريد من المواطن أن يتعاون معنا، نريد منه الالتزام بالإجراءات الصحية". 

وأوضح، أنه لا يوجد لحتى الآن التزام كبير من قبل المواطنين، الأمر الذي يتسبب في زيادة عدد الحالات، منوهاً إلى أن الكثير من الناس، يستهترون بشكل كبير بالفيروس والمرض، ولا استجابة للإجراءات الوقائية. 

وبخصوص الفحوصات التي تجرى على مصابي فيروس (كورونا) في محافظات الوطن، نفى الشخرة انخفاضها، مبيناً أنهم في الوقت الحالي، يجرون الفحوصات على المخالطين من الدرجة الأولى، والأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض. 

وأضاف: "شهدت العينات خلال اليومين الماضيين انخفاضاً حتى يتم تزويد كافة المختبرات بهذه الكتات، والطواقم الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه، وهذه توصيات منظمة الصحة العالمية، بحيث نقوم فقط بفحص المصابين والمخالطين بالدرجة الأولى ومن يظهر عليهم أعراض". 

وأوضح الشخرة، أن التخفيف من الفحوصات يتبع في جميع دول العالم، من هذا المنطق نقوم بعمل هذه الجراء. 

وفيما يتعلق بالكتات الخاصة بالفحوصات، أكد الشخرة أن الوزارة موعودة اليوم أو غداً بتزويدها بهذه الكتات من الخارج أو من الشركات المزودة للمختبرات المركزية. 

وأوضح مدير ملف (كورونا) في وزارة الصحة، أنهم تواصلوا مع الجهات الدولية؛ لتوفير هذه الكتات، للتحضير لما هو قادم خصوصاً فصل الشتاء المقبل، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة، خصوصاً في ظل افتتاح المدارس الذي يزيد العمل والجهد على الطواقم الطبية، التي تعمل بين المواطنين والمدارس والمؤسسات.

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