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تلفزيون إسرائيلي: لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا

تلفزيون إسرائيلي: لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، إن لقاءً مرتقباً، سيعقد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإنه من المتوقع، أن يتم اللقاء في أوغندا، مشيراً إلى أنه سيتم يوم السبت الموافق 26 أيلول/ سبتمبر الجاري تدشين "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية" في قاعة العباسي- شرق مستشفى الزيتونة بالخرطوم في مؤتمر صحفي، وسوف يتم دعوة وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر الصحفي، إيذاناً ببدء عمل الجمعية رسمياً في السودان. 

وأشار التلفزيون الإسرائيلي، إلى أن مكتب نتنياهو، رفض التعقيب على الخبر، في الوقت الذي قالت فيه المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: إن دولة مسلمة جديدة، سوف تعلن عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل خلال "اليوم أو اليومين القادمين". 

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب، جاءت مثمرة، واتسمت بالجدية والصراحة.

وأوضح البرهان، وفق قناة (العربية)، أن الوفد السوداني، بحث مع نظيره الأمريكي، دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة، مشيراً إلى أنهما ناقشا مستقبل السلام العربي الإسرائيلي.

وأشار البرهان، إلى أنهما أكدا حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وفق حل الدولتين، لافتاً إلى أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتوجه البرهان، يوم الأحد إلى دولة الإمارات، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى، وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.

وأكد البرهان في وقت سابق، أن المباحثات المشتركة، تتعلق بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني، خاصة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة لإعفاء الديون.

وأخذت زيارة الوفد الحكومي إلى الإمارات مسارين: الأول مع القيادة الإماراتية، ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني، وزير العدل نصر الدين عبد الباري مع فريق الإدارة الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت في وقت سابق، أنها تعمل مع السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب، التي وقعت فيها منذ عقود.

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