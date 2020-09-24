إصابة شاب بالرصاص الحي قرب مخيم عين السلطان بأريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، الليلة، في منطقة البطن قرب مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.



وقالت وكالة (وفا)، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند الشارع الرئيسي المحاذي لمنزل شهوان الذي حوله الاحتلال عنوة إلى "كنيس" في مخيم عين السلطان، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في المنطقة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن.