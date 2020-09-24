عربي

أين اختفى أرشيف صدام حسين المعاد إلى العراق من أمريكا؟

أين اختفى أرشيف صدام حسين المعاد إلى العراق من أمريكا؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريراً، عن أرشيف حزب البعث العراقي المُعاد من الولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيه أن "لا أحد يعرف مكانه".

ونقل التقرير الذي أعده الكاتب عمر الجفال عن هشام داود أحد أبرز مستشاري الحكومة العراقية قوله: "للأسف، ليس لديّ أي معلومات عن هذا الملف".

وتحدث مصدر للموقع الأمريكي، قائلاً: "هناك وثائق في الأرشيف تتحدث عن المؤسسات الدينية الشيعية وربما تحتوي على أسماء عدد من السياسيين أو الأشخاص الذين تعاملوا مع نظام البعث ومنخرطون حاليا في العمل السياسي".

وقال مصدر مقرب من مكتب الكاظمي بحسب الموقع: "هناك مبنى قيد الإعداد في منطقة البلديات (شرقي بغداد) لحفظ الأرشيف هناك، لكننا لا نعرف ما إذا كان المبنى قد اكتمل، وبصراحة لا توجد خطة واضحة".

أخبار ذات صلة

تلفزيون إسرائيلي: لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا

تلفزيون إسرائيلي: لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا

دولة عربية تفقد القدرة على استيراد الغذاء وعملتها تفقد 25% من قيمتها

دولة عربية تفقد القدرة على استيراد الغذاء وعملتها تفقد 25% من قيمتها

مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني

مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني

الإمارات: توقعات بأزمة أعمق في اقتصادنا خلال العام الجاري

الإمارات: توقعات بأزمة أعمق في اقتصادنا خلال العام الجاري

الحوثيون يوجهون رسالة للملك سلمان بشأن الحرب باليمن

الحوثيون يوجهون رسالة للملك سلمان بشأن الحرب باليمن

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل تسع وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل تسع وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات تسجل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُطلق منطاداً للمراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يُطلق منطاداً للمراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

الاحتلال يهدم ثلاث خيم سكنية وخمسة بركسات لتربية الماشية

الاحتلال يهدم ثلاث خيم سكنية وخمسة بركسات لتربية الماشية

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في رام الله وأريحا

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في رام الله وأريحا

الاحتلال يهدم ثلاث خيم سكنية وخمس بركسات لتربية الماشية شرق بيت لحم

الاحتلال يهدم ثلاث خيم سكنية وخمس بركسات لتربية الماشية شرق بيت لحم

إصابة شاب بالرصاص الحي قرب مخيم عين السلطان بأريحا

إصابة شاب بالرصاص الحي قرب مخيم عين السلطان بأريحا

طالع أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

أبو مذكور: السعودية تضع خطة تجريبية داخلية للبدء بموسم العمرة

أبو مذكور: السعودية تضع خطة تجريبية داخلية للبدء بموسم العمرة

منوعات

شاهد:هيفاء وهبي خلال مشاركتها في انتخاب ملكة جمال لبنان قبل 28 عامًا

شاهد:هيفاء وهبي خلال مشاركتها في انتخاب ملكة جمال لبنان قبل 28 عامًا

شاهد: مايا دياب: أمراض البعض النفسية لا تنتهي وجوليا بطرس لا تمثل أغنياتها

شاهد: مايا دياب: أمراض البعض النفسية لا تنتهي وجوليا بطرس لا تمثل أغنياتها

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

بعد خبر ارتباطهما .. صورة توضح علاقة حلا شيحة بمعز مسعود

بعد خبر ارتباطهما .. صورة توضح علاقة حلا شيحة بمعز مسعود

شاهد نوال الزغبي تظهر رشاقتها بالشورت القصير

شاهد نوال الزغبي تظهر رشاقتها بالشورت القصير

بعبارات لاذعة.. راغب علامة ينتقد: &#34;فاسد ومجنون وبلا أخلاق ومنحرف&#34;

بعبارات لاذعة.. راغب علامة ينتقد: "فاسد ومجنون وبلا أخلاق ومنحرف"

شاهد: مودل روز في وصلة رقص احتفالاً باليوم الوطني السعودي

شاهد: مودل روز في وصلة رقص احتفالاً باليوم الوطني السعودي

زوجة المصمم إيلي صعب تفتن الجمهور بجمالها النادر.. وكأنها شابة في سن العشرين

زوجة المصمم إيلي صعب تفتن الجمهور بجمالها النادر.. وكأنها شابة في سن العشرين

إطلالة صادمة لنجمة تليفزيون الواقع &#34;كيم كارداشيان&#34; بدون مكياج

إطلالة صادمة لنجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بدون مكياج

عربي

أين اختفى أرشيف صدام حسين المعاد إلى العراق من أمريكا؟

أين اختفى أرشيف صدام حسين المعاد إلى العراق من أمريكا؟

دولة عربية تفقد القدرة على استيراد الغذاء وعملتها تفقد 25% من قيمتها

دولة عربية تفقد القدرة على استيراد الغذاء وعملتها تفقد 25% من قيمتها

مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني

مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني

الإمارات: توقعات بأزمة أعمق في اقتصادنا خلال العام الجاري

الإمارات: توقعات بأزمة أعمق في اقتصادنا خلال العام الجاري