أين اختفى أرشيف صدام حسين المعاد إلى العراق من أمريكا؟

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريراً، عن أرشيف حزب البعث العراقي المُعاد من الولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيه أن "لا أحد يعرف مكانه".



ونقل التقرير الذي أعده الكاتب عمر الجفال عن هشام داود أحد أبرز مستشاري الحكومة العراقية قوله: "للأسف، ليس لديّ أي معلومات عن هذا الملف".



وتحدث مصدر للموقع الأمريكي، قائلاً: "هناك وثائق في الأرشيف تتحدث عن المؤسسات الدينية الشيعية وربما تحتوي على أسماء عدد من السياسيين أو الأشخاص الذين تعاملوا مع نظام البعث ومنخرطون حاليا في العمل السياسي".



وقال مصدر مقرب من مكتب الكاظمي بحسب الموقع: "هناك مبنى قيد الإعداد في منطقة البلديات (شرقي بغداد) لحفظ الأرشيف هناك، لكننا لا نعرف ما إذا كان المبنى قد اكتمل، وبصراحة لا توجد خطة واضحة".