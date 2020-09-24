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دولة عربية تفقد القدرة على استيراد الغذاء وعملتها تفقد 25% من قيمتها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الأمم المتحدة، أن تصاعد الصراع في اليمن وتفاقم مشكلاته الاقتصادية يدفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات الماضية.

وقال برنامج الأغذية العالمي،إن النزاع تصاعد بين أكثر من 40 جهة، وارتفعت تكلفة الأغذية الأساسية لتصبح أعلى من أي وقت مضى، وفقدت العملة 25 في المائة من قيمتها في عام 2020 وحده - ونحو 70 في المائة من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، وفق وكالة (سبوتنك).

وتوقع البرنامج أن "لا يتمكن اليمن من استيراد المواد الغذائية، نظراً لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية أوشكت على النفاد، وهو ما يهدد بتعرض الملايين من الناس للمزيد من الجوع".

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، قوله إن "أزمة اليمن من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً. وكل ما نحتاج إليه هو إتاحة الوصول والتنقل داخل البلاد والتمويل والتوصل للسلام".

وتابع: "نجحنا خلال عام 2018 في إنقاذ اليمن من السقوط، ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى، إذا توفر لدينا التمويل وإمكانية الوصول". 

وأكد أن "تدهور الأوضاع في اليمن إلى أسوأ مما كانت عليه في عام 2018"، موضحاً أن "أكثر من 20 مليون شخص في اليمن يعاني من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويتعرض ثلاثة ملايين شخص آخرين لخطر تفاشي الجوع مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء اليمن دون رادع".

وذكر أن "الأسر في المناطق التي تسيطر عليها سلطات صنعاء، حصلت خلال الستة أشهر الماضية على المساعدات الغذائية كل شهرين"، مشيراً إلى "أن البرنامج حاول زيادة موارده المحدودة وتجنب الانقطاع الكامل للمساعدات".

وأضاف أن ذلك "تسبب في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للملايين: ففي غضون ثلاثة أشهر فقط زادت نسبة الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي في هذه المناطق من 28 إلى 43 في المائة".

وأكد البرنامج أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل شخص واحد في النظام البيومتري للحصول على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء".

وأشار إلى "تسبب الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في نقص حاد في الوقود، وهو ما أثر على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات ومحطات معالجة المياه"، مؤكداً أن "إغلاق مطار صنعاء الآن أدى إلى قطع سبيل الانتقال الوحيد لعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه".

وشدد مدير "الأغذية العالمي" على ضرورة وضع حد لتلك التحديات بالقول "يجب أن يتوقف كل هذا إذا أراد المجتمع الإنساني إنقاذ الشعب اليمني من المجاعة".

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