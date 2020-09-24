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مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني

مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني
عبدالله حمدوك
رام الله - دنيا الوطن
قال صندوق النقد الدولي، إن "المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف".

وأكدت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق، أن "انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي، والتمهيد لتحقيق نمو شامل"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).


وذكرت ساييه، أن "ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي، بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات".

والخرطوم في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها، حيث بلغ معدل التضخم 167 في المئة في آب/أغسطس، كما تتراجع العملة مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وقال الصندوق في بيان، إن "السودان طلب من خبراء الصندوق مراقبة إصلاحاته ومساعدة الخرطوم في إنشاء سجل قوي من تنفيذ السياسات والإصلاحات- وهو شرط أساسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف"، وفقا لرويترز.

ولا تتضمن مثل تلك الاتفاقات مساعدة مالية أو تشكل تأييدا صريحا للبرنامج الفعلي.

وأشارت ساييه، إلى أن "برنامج السودان يشمل إصلاحات تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة".

وتتضمن الإصلاحات المزمعة مواصلة جهود إنهاء الدعم الكبير للوقود لتسهيل زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية والعمل على إنشاء سعر صرف موحد تحدده السوق.

وشددت على أنه "من الضروري للسودان ضمان تمويل كاف من المانحين لدعم سكانه، مؤكدة على الحاجة إلى التنسيق القوي بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية".

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