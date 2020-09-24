رئيس فنزويلا يوجه دعوة لدول العالم بشأن عقوبات ترامب



من جهة أخرى، وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو خطابا آخر إلى نحو 30 دولة اعترفت به كـ "رئيس مؤقت" لفنزويلا، دعا فيه المجتمع الدولي إلى "عمل حازم" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.



وقال غوايدو: "أدعو ممثلي الدول الأعضاء... إلى دراسة استراتيجية تشمل عدة سيناريوهات لما بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية" بشأن الوضع في فنزويلا".



يذكر أن الولايات المتحدة ومعظم دول جوار فنزويلا، بالإضافة إلى عدد من الدول الغربية اعترفت بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في يناير 2019.



ومنذ ذلك الحين شددت الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة الفنزويلية وكبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس البلاد مادورو، الذي تتهمه واشنطن بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد واغتصاب السلطة وتجارة المخدرات.



كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من حلفاء فنزويلا، بما فيها نيكاراغوا وكوبا وغيرهما.





رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نداء إلى "الدول المدافعة عن السلام" من أعضاء الأمم المتحدة للتحرك ضد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.وقال مادورو في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء: "يجب أن نطالب بوقف جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وكل ما يسمى بالعقوبات، وأن نطالبهم أيضا بأن يسمحوا لشعوبنا بممارسة حقوقهم"، وفق وكالة (رويترز).