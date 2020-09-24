الرئيس الإيراني: أمريكا تكرر حسابات صدام حسين الخاطئة





وقال: "لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تأتي أمريكا إلى مجلس الأمن وتطرح قضية وتمهد لها عدة أشهر ويقوم وزير خارجيتها بجولات استجدائية في المنطقة والعالم وأن تمنى بالتالي بمثل هذا الفشل الذريع".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة كررت "الحسابات الخاطئة" للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في شنها حربا اقتصادية على إيران.وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة، الأربعاء، إن "نظام صدام حسين فرض حربا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم دولي وإقليمي هائل لإسقاطها"، وفق وكالة أنباء (فارس).وأضاف روحاني أن "الحسابات الخاطئة لصدام في حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية أوقعته في معضلات ومشاكل أدت بالتالي إلى القضاء عليه".وتابع: "هذا الحادث يتكرر اليوم بالضبط، فقبل عامين ونصف شرعت أمريكا بحرب اقتصادية ضدنا على أساس أوهام وحسابات خاطئة وفقا لتصريحاتهم هم أنفسهم وليس بناء على تحليلاتنا".وأردف: "لقد كان هدفهم غلق جميع السبل الاقتصادية أمام إيران، ولا بد من أن أصرح هنا بأننا نواجه الحظر الاقتصادي منذ العام 1980، إلا أن الحرب الاقتصادية بدأت ضدنا منذ عامين ونصف، إذ أن أمريكا دخلت الحرب ضد إيران بكل إمكانياتها من حيث الدولار والعلاقات المصرفية والاقتصادية والشركات متعددة الجنسية".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن صدام حسين قال أمام صحفيين في بداية الحرب إن تتمة تصريحاته ستكون الأسبوع القادم في الأهواز، واستطرد: "الأمريكيون كانوا يعيشون في مثل هذه الأوهام كذلك إذ أنهم حينما بدأوا هذه الحرب ضدنا في العام 2018 قالوا سندخل طهران بعد عدة أشهر وإن الجمهورية الإسلامية لن ترى الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصار ثورتها".واعتبر الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة "أخطأت في كل حساباتها"، ووقف القرار الأممي 2231 أمامها وفضحها في مجلس الأمن الدولي.