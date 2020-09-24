شاهد: أمريكا تشهد أكبر حرائق للغابات فى تاريخها















رام الله - دنيا الوطنيكافح رجال الإطفاء حريق "بوبكات" فى غابة أنجيليس الوطنية الواقعة بالقرب من المناطق التى تعيش فيها المجتمعات الصينية فى لوس أنجلوس فى الاشتعال ليصل إلى أكثر من 105345 فدانا (426.3 كيلومترا مربعا)، وذلك وفقاً لآخر تحديث قدمته إدارة الإطفاء فى المقاطعة.وبحسب صور بثتها وكالة (رويترز)، فقد انتشر الحريق ليشمل ما مساحته 2000 فدان، مما جعله أحد أكبر حرائق الغابات فى تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس، وقالت إدارة الإطفاء فى المقاطعة أن ما مجموعه 1718 رجل إطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق الهائل، خاصة فى الجزء الشمالى من محافظة لوس أنجلوس، وذلك فى الوقت الذى بدأ فيه الحريق بتهديد منازل السكان واحتمالية حدوث إجلاء لسكان المجتمعات الواقعة على سفوح الجبال على حدود وادى أنتيلوب.والجدير بالذكر أنه منذ تقدم الحريق إلى الاتجاه الجنوبي، تمكن رجال الإطفاء من إيقافه بواسطة مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما فى ذلك وضع العوازل والحواجز الطبيعية باليد و بالجرافات و استخدام الطائرات لرش المياه.مع ذلك، إن منشأة مرصد ماونت ويلسون، التى تضم 18 تلسكوبا فلكياً، ومحطة رصد الزلازل التى تسجل نشاط الزلزال منذ ما يصل إلى 100 عام، والعديد من أبراج البث الموجودة فى المنطقة، تعرضت للتهديد من النيران مرة أخرى بعد أن أنقذها رجال الإطفاء مؤخرا من الحريق خلال الأسبوع الماضي.وقالت إدارة الحماية من الحرائق فى كاليفورنيا، أن حريق "بوبكات" هو واحد من بين 27 حريقا كبيرا مشتعلا حاليا فى ولاية كاليفورنيا، والتى أدت إلى مقتل 26 شخصا وتدمير 6400 مبنى منذ بدء نشاط موسم الحرائق فى أغسطس، مضيفة أن ما يقرب من 19000 من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق على مدار الساعة.