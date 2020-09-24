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الحوثيون يوجهون رسالة للملك سلمان بشأن الحرب باليمن

الحوثيون يوجهون رسالة للملك سلمان بشأن الحرب باليمن
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وغرد الحوثي عبر حسابه على (تويتر): "على الملك سلمان أن يعرف اننا نحارب فقط الولايات المتحدة التي تقاتلنا بسلاحها من السعودية".

وأضاف الحوثي "وإذا كان لديه حسابات مع جمهورية ايران الإسلامية فليواجهها أن أراد ذلك".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال.

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