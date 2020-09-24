ممثل الجهاد بلبنان: لقاء هنية مع الرجوب يعزز طريق المصالحة وهذا موقفنا من الانتخابات

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

عقب إحسان عطايا، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، على اللقاء الذي جمع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أمس في تركيا.

وأوضح عطايا في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركته تشجع أي لقاء يجمع فتح وحماس، لأنه يعزز التقارب بينهما على طريق إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، ويساعد على التفاهم حول القضايا المشتركة؛ لتوحيد الموقف حيالها، في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات خطيرة جداً تستهدف الوجود الفلسطيني وعناصر قوته، والأرض الفلسطينية المحتلة ومقدساتها.

وقال عطايا: "يأتي لقاء تركيا في هذا السياق، الذي تسعى فيه قيادة الحركتين إلى التوصل لتفاهمات تكون نقطة ارتكاز للانطلاق نحو بلورة رؤية مشتركة وموحدة، تساعد على تنفيذ مقررات لقاء الأمناء العامين العملية، المتعلقة بتشكيل لجان مشتركة تعمل وفق هذه الرؤية، التي يتم التوصل إليها عبر الحوار الهادف والبناء".

وحول موقف حركته من الانتخابات، أكد ممثل الجهاد الإسلامي في لبنان، أنها سوف تدرس ما يتم طرحه للنقاش من قضايا مختلفة في اللجان المشتركة التي ستشارك فيها، ومنها، هذه القضية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وستبدي الحركة موقفها بشكل واضح وصريح كالعادة.

وقال: "لكن ما يهما التأكيد عليه الآن هو، الإسراع بإلغاء اتفاق أوسلو، وإنهاء كل مفاعيله، والتحلل من كل القيود والالتزامات التي أنتجها هذا الاتفاق.

وأشار عطايا إلى أن الانتخابات تحت سقف أوسلو، دوران في حلقة مفرغة، لافتاً إلى أن أية انتخابات فلسطينية لا تكون مبنية على أساس التخلص من تبعات أوسلو، لا تخدم القضية الفلسطينية ومشروع تحرير فلسطين.

وأكد على ضرورة تركيز الجهد على بناء مرجعية وطنية فلسطينية غير مكبلة بقيود أوسلو، تقود المشروع الوطني التحرري على أساس المقاومة، وليس على أساس التسوية.