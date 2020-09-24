شؤون فلسطينية

سفير فلسطين بفرنسا يُعلق على تصريحات ماكرون بشأن المفاوضات والحقوق الفلسطينية

سفير فلسطين بفرنسا يُعلق على تصريحات ماكرون بشأن المفاوضات والحقوق الفلسطينية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد سلمان الهرفي، سفير دولة فلسطين في فرنسا، أنه لا شك بأن فرنسا لها دور مهم في المنطقة، كونها ركيزة كبيرة في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وخاصة في حفظ السلم بالمنطقة.

وأوضح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن فرنسا تولي اهتماماً كبيراً بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رأى أن المبادرة التي تطرح لا تلبي احتياجات وطموح الفلسطينيين، مثل (صفقة القرن) أو قرارات "التطبيع" الأخيرة.

وأشار إلى أن ماكرون، رأى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتخذ خطوات انفرادية، لا تلبي عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال الهرفي: "ماكرون، أكد أنه لابد من مفاوضات، ترتكز على قرارات الشرعية الدولية القائمة على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة، من أجل إحلال السلام في المنطقة".

وكان ماكرون، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن فرنسا تدعو إلى مفاوضات حاسمة، تسمح للفلسطينيين بتحصيل حقوقهم.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

حسين الشيخ: الحوار بين فتح وحماس بتركيا إيجابي وخطوة على طريق المصالحة

حسين الشيخ: الحوار بين فتح وحماس بتركيا إيجابي وخطوة على طريق المصالحة

ممثل الجهاد بلبنان: لقاء هنية مع الرجوب يعزز طريق المصالحة وهذا موقفنا من الانتخابات

ممثل الجهاد بلبنان: لقاء هنية مع الرجوب يعزز طريق المصالحة وهذا موقفنا من الانتخابات

بلدية غزة تتحدث عن استمرار تواجد المواطنين على شاطئ البحر وخطورة السباحة

بلدية غزة تتحدث عن استمرار تواجد المواطنين على شاطئ البحر وخطورة السباحة

فتح: جادون بتحقيق الوحدة والسلطة يجب أن تُمارس دورها بغزة

فتح: جادون بتحقيق الوحدة والسلطة يجب أن تُمارس دورها بغزة

أبو مذكور: السعودية تضع خطة تجريبية داخلية للبدء بموسم العمرة

أبو مذكور: السعودية تضع خطة تجريبية داخلية للبدء بموسم العمرة

أبو حسنة: عجز (أونروا) 200 مليون دولار وأي اهتزاز بعملياتها سيشكل خطراً أمنياً

أبو حسنة: عجز (أونروا) 200 مليون دولار وأي اهتزاز بعملياتها سيشكل خطراً أمنياً

انخفاض جديد على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط رذاذ ببعض المناطق

انخفاض جديد على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط رذاذ ببعض المناطق

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس أحمد عطون

محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس أحمد عطون

ثوري فتح يعقد لقاءً جماهيريًا دعمًا للرئيس عباس ورفضًا للتطبيع مع إسرائيل

ثوري فتح يعقد لقاءً جماهيريًا دعمًا للرئيس عباس ورفضًا للتطبيع مع إسرائيل

إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رام الله

إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رام الله

&#34;الزراعة&#34; ومؤسسة التعاون الإنماني تتفقان على تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين

"الزراعة" ومؤسسة التعاون الإنماني تتفقان على تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين

اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة بين فتح وحماس بشأن الانتخابات والحكومة جاهزة لإنجاح الخيار الديمقراطي

اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة بين فتح وحماس بشأن الانتخابات والحكومة جاهزة لإنجاح الخيار الديمقراطي

محافظة نابلس تُوضح الحالة الصحية للمحافظ &#34;إبراهيم رمضان&#34; المصاب بفيروس (كورونا)

محافظة نابلس تُوضح الحالة الصحية للمحافظ "إبراهيم رمضان" المصاب بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق شعب صفية بمدارس مختلفة بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق شعب صفية بمدارس مختلفة بسبب فيروس (كورونا)

محكمة الاحتلال تُثبت الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس &#34;أحمد عطون&#34;

محكمة الاحتلال تُثبت الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس "أحمد عطون"

منوعات

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

بعد خبر ارتباطهما .. صورة توضح علاقة حلا شيحة بمعز مسعود

بعد خبر ارتباطهما .. صورة توضح علاقة حلا شيحة بمعز مسعود

شاهد نوال الزغبي تظهر رشاقتها بالشورت القصير

شاهد نوال الزغبي تظهر رشاقتها بالشورت القصير

بعبارات لاذعة.. راغب علامة ينتقد: &#34;فاسد ومجنون وبلا أخلاق ومنحرف&#34;

بعبارات لاذعة.. راغب علامة ينتقد: "فاسد ومجنون وبلا أخلاق ومنحرف"

شاهد: مودل روز في وصلة رقص احتفالاً باليوم الوطني السعودي

شاهد: مودل روز في وصلة رقص احتفالاً باليوم الوطني السعودي

زوجة المصمم إيلي صعب تفتن الجمهور بجمالها النادر.. وكأنها شابة في سن العشرين

زوجة المصمم إيلي صعب تفتن الجمهور بجمالها النادر.. وكأنها شابة في سن العشرين

إطلالة صادمة لنجمة تليفزيون الواقع &#34;كيم كارداشيان&#34; بدون مكياج

إطلالة صادمة لنجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بدون مكياج

صور: تعرفوا على أبناء هالة صدقي &#34;التوأم&#34; الذين أنكر زوجها نسبهما..فهل يشبهانها؟

صور: تعرفوا على أبناء هالة صدقي "التوأم" الذين أنكر زوجها نسبهما..فهل يشبهانها؟

شاهد: شمس الكويتية في وصلة رقص على &#34;نمبر وان&#34; في مصر

شاهد: شمس الكويتية في وصلة رقص على "نمبر وان" في مصر

عربي

أين اختفى أرشيف صدام حسين المعاد إلى العراق من أمريكا؟

أين اختفى أرشيف صدام حسين المعاد إلى العراق من أمريكا؟

دولة عربية تفقد القدرة على استيراد الغذاء وعملتها تفقد 25% من قيمتها

دولة عربية تفقد القدرة على استيراد الغذاء وعملتها تفقد 25% من قيمتها

مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني

مجلس صندوق النقد يوافق على خطة لمراقبة برنامج الإصلاح السوداني

الإمارات: توقعات بأزمة أعمق في اقتصادنا خلال العام الجاري

الإمارات: توقعات بأزمة أعمق في اقتصادنا خلال العام الجاري