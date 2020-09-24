سفير فلسطين بفرنسا يُعلق على تصريحات ماكرون بشأن المفاوضات والحقوق الفلسطينية

خاص دنيا الوطن

أكد سلمان الهرفي، سفير دولة فلسطين في فرنسا، أنه لا شك بأن فرنسا لها دور مهم في المنطقة، كونها ركيزة كبيرة في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وخاصة في حفظ السلم بالمنطقة.

وأوضح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن فرنسا تولي اهتماماً كبيراً بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رأى أن المبادرة التي تطرح لا تلبي احتياجات وطموح الفلسطينيين، مثل (صفقة القرن) أو قرارات "التطبيع" الأخيرة.

وأشار إلى أن ماكرون، رأى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتخذ خطوات انفرادية، لا تلبي عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال الهرفي: "ماكرون، أكد أنه لابد من مفاوضات، ترتكز على قرارات الشرعية الدولية القائمة على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة، من أجل إحلال السلام في المنطقة".

وكان ماكرون، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن فرنسا تدعو إلى مفاوضات حاسمة، تسمح للفلسطينيين بتحصيل حقوقهم.