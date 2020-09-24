أبو مذكور: السعودية تضع خطة تجريبية داخلية للبدء بموسم العمرة

خاص دنيا الوطن

أكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن المملكة العربية السعودية، تضع خطة تجريبية داخلية، للبدء بموسم العمرة بشكل تدريجي.

وأوضح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الخطة خاصة بداخل السعودية، وتشتمل على دخول 6000 معتمر يومياً، والدخول من باب معين والخروج كذلك، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

وأشار إلى أنه إذا نجحت الخطة، سيتم تصديرها إلى شركات الحج والعمرة، ووزارات الأوقاف في العالم، وسيكون ضمن شروط معينة، تتعلق بعدد المعتمرين وآلية الدخول والخروج.

وأوضح أبو مذكور، أنه حتى الآن لم يتم إرسال الخطة لأي وزارة أوقاف في العالم، لافتاً إلى أن الحديث يدور حول فتح الباب أمام الموسم في شهر أيلول/ سبتمبر، مستدركاً أن هذا الأمر ليس أكيداً.