شؤون فلسطينية

أبو حسنة: عجز (أونروا) 200 مليون دولار وأي اهتزاز بعملياتها سيشكل خطراً أمنياً

أبو حسنة: عجز (أونروا) 200 مليون دولار وأي اهتزاز بعملياتها سيشكل خطراً أمنياً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن عجز الوكالة، بلغ 200 مليون دولار، ويجب توفيرها قبل نهاية العام، لدفع رواتب الموظفين، ولضمان استمرار برامج التعليم والصحة والإغاثة.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن "هناك جهوداً تبذل على كافة المستويات، من أجل سد العجز"، لافتاً إلى أن الوكالة تمكنت هذا الشهر من دفع رواتب الموظفين، ولكن ستكون هناك أزمة حقيقية في الرواتب في الشهور المقبلة، إذا لم يتم توفير مبلغ 200 مليون دولار. 

وأشار أبو حسنة إلى أن هناك اتصالات، يجريها المفوض العام، مع كافة الأطراف؛ لتوضيح خطورة هذا العجز، منوهاً إلى أن الوكالة تقدم خدمة لـ 5.6 مليون لاجئ، مشيراً إلى أن أي اهتزاز في عملياتها، يمكن أن يُشكل خطراً أمنياً على الاستقرار، ليس في غزة فقط، وإنما على الاستقرار الإقليمي.

وقال: "الوكالة في غزة شريان حياة، فإذا اهتزت عملياتها فهذه مشكلة، فعلى الجميع أن يعي ذلك، فنحن كعامل استقرار إقليمي، يجب أن ينتبه الجميع، ويتم توفير المبلغ، لدعم برامجنا".

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