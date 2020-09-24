انخفاض جديد على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط رذاذ ببعض المناطق

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2020/09/25: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2020/09/26: يكون الجو غائما جزئيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2020/09/27: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية خاصة فوق المناطق الجبلية خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي