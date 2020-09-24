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مصر: تسجيل 16 حالة وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الأربعاء، 121 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، مقارنة مع 113 إصابة و19 وفاة يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالة وفاة.

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