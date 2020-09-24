تركيا: تسجيل زيادة كبيرة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت تركيا يوم الأربعاء، زيادة كبيرة في معدل الإصابات والوفيات اليومية، بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1767 إصابة، و72 وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، منذ بدء تفشي الجائحة، إلى مستوى 308069 حالة.



وتشير هذه الحصيلة إلى استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات في البلاد الذي بلغ يوم 21 أيلول/سبتمبر 1743 حالة، وفي 22 أيلول/سبتمبر 1692.



وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 7711 شخصا بعد تسجيل 72 حالة جديدة.



رام الله - دنيا الوطن