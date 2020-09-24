الجزائر: تسجيل تسع وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

كما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 186 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1698 حالة.



والعدد الإجمالي للإصابات بلغ 50400، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35428 شخصا، بعد تعافي 121 مريضا في اليوم الماضي.







رام الله - دنيا الوطنسجلت الجزائر يوم الأربعاء، تسع وفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.