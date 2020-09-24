شاهد: ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً بشكل مفاجئ بسبب "اتصال طارئ وكبير"
رام الله - دنيا الوطن
غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤتمراً صحفياً عقده مساء الأربعاء بشكل مفاجئ، مبينا أن عليه إجراء "اتصال هاتفي طارئ كبير".
وقال ترامب خلال المؤتمر متوجها إلى الصحفيين الحاضرين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال كبير".
وترك ترامب بعد ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه إليه سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.
غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤتمراً صحفياً عقده مساء الأربعاء بشكل مفاجئ، مبينا أن عليه إجراء "اتصال هاتفي طارئ كبير".
وقال ترامب خلال المؤتمر متوجها إلى الصحفيين الحاضرين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال كبير".
وترك ترامب بعد ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه إليه سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.
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