شاهد: ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً بشكل مفاجئ بسبب "اتصال طارئ وكبير"









رام الله - دنيا الوطنغادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤتمراً صحفياً عقده مساء الأربعاء بشكل مفاجئ، مبينا أن عليه إجراء "اتصال هاتفي طارئ كبير".وقال ترامب خلال المؤتمر متوجها إلى الصحفيين الحاضرين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال كبير".وترك ترامب بعد ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه إليه سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.