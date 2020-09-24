الولايات المتحدة: تسجيل 49285 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، 49285 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات، بالفيروس، منذ بدء تفشي الجائحة، ستة ملايين و874982 حالة إصابة، وفق ما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وزاد عدد الوفيات بالفيروس، 813 ليصل الإجمالي إلى 200275.



رام الله - دنيا الوطن