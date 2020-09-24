الإمارات تسجل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة





وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 87530 إصابة و406 حالات وفاة بـ (كوفيد-19) حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنسجلت الإمارات يوم الأربعاء، أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء الجائحة.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1083 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.وتشهد الدولة الخليجية ارتفاعا في معدل الإصابة بالفيروس على مدى الأسابيع السبعة الماضية، من 164 حالة في الثالث من آب/أغسطس.