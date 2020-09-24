محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس أحمد عطون

أحمد عطون

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت محكمة (عوفر) العسكرية، استئناف حكم القيادي بحركة حماس، الأسير المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون دون تقديم أي مبررات.



وثبتت المحكمة الحكم الصادر بحق القيادي بحركة حماس، عطون لمدة أربعة أشهر إداري.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال الإداري.