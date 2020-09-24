شؤون فلسطينية

ثوري فتح يعقد لقاءً جماهيريًا دعمًا للرئيس عباس ورفضًا للتطبيع مع إسرائيل

ثوري فتح يعقد لقاءً جماهيريًا دعمًا للرئيس عباس ورفضًا للتطبيع مع إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أعضاء من المجلس الثوري لحركة  (فتح)، أن الحركة رافعة للنضال الفلسطيني، وستتصدى للمؤامرة الكبرى، التي تحاك ضد شعبنا والقيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك، خلال لقاء جماهيري نظمته حركة (فتح) إقليم جنين، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "بوحدة الحركة تتحطم عليها كافة المؤمرات والتحديات واتفاقيات العار والخيانة" بمشاركة أعضاء الثوري جمال حويل، وعبد الله الأثيري، وجهاد مسيمي، وفراس الشوملي، وإياد الأقرع، وجمال جرادات، ووفاء زكارنة، و أمين سر الإقليم، عطا أبو ارميلة.

ودعا  كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، إلى التوحد خلف القرار الفلسطيني الواحد، برفض هذه الصفقة، مؤكدين أن (فتح)، وبالتفاف ووحدة شعبنا حول القيادة، ستتصدى للإدارة الأميركية ولكافة المشاريع التصفوية والخيانية.

وشدد المتحدثون على أن فلسطين ليست للبيع، والقدس ليست للمساومة، وحقوقنا الوطنية وتضحيتنا على امتداد تاريخنا الطويل ليس للمساومة، والشعب الفلسطيني ليس عاجزاً عن استخدام وسائله في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى، لأن هذا الغطاء من هنا وهناك لهذا الاحتلال، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على للدفاع بكل إمكانياته المتاحة عن حقوقه؛ لدحر هذا الاحتلال والاستيطان وصفقة الخيانة والعار.

ودعا المتحدثون إلى تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الصلف الأميركي والعدوان الإسرائيلي، ومحاولة شطب قضيتنا وحق عودتنا بمؤامرة كبرى من خلال التفافنا حول الرئيس محمود عباس والقيادة، مطالبين برفع الصوت العربي والإسلامي عالياً، ولم يعد مقبولاً بيانات الشجب والدعم الخجولة.

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