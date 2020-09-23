إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب شارع تل العاصور على مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي صوب شابين عند مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله، وتم نقلهما إلى مستشفى داخل أراضي الـ 48.