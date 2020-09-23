"الزراعة" ومؤسسة التعاون الإنماني تتفقان على تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين

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رام الله - دنيا الوطن

اتفقت وزارة الزراعة ومؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، اليوم الأربعاء، على تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين بقيمة 4 ملايين دولار.



وبحث وزير الزراعة، رياض عطاري مع مدير التعاون الالماني في الممثلية الالمانية، بيتر ولفرم، ومديرة برنامج تعزيز سبل العيش سابرينا جونانمين، آليات التعاون المستقبلي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها.



وناقش اللقاء أولويات وزارة الزراعة لدعم المزارعين والنساء والشباب؛ لتحسين الوضع الاقتصادي، وكذلك مناقشة مناطق التدخل وطبيعة التدخلات المطلوبة مع التأكيد على أهمية العمل من خلال النهج التشاركي لإعداد هذا المقترح.



وقدم وزير الزراعة شرحاً عن خطة العناقيد الزراعية، التي مضى عام على بدء الحكومة العمل بها في محافظة قلقيلية والهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنمية الاقتصاد المحلي.