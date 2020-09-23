اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة بين فتح وحماس بشأن الانتخابات والحكومة جاهزة لإنجاح الخيار الديمقراطي

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن ترحيبه بالأجواء الإيجابية، التي تظلل الحوار الوطني الجاري في اسطنبول منذ يومين بين حركتي (فتح) و(حماس) للتوافق على إجراء الانتخابات العامة.



وقال اشتية في بيان وصل "دنيا الوطن": "إن الحكومة وهي تتابع باهتمام كبير أجواء الحوار الإيجابة الجارية في اسطنبول، والتي تبعث على الأمل بالوصول إلى النتائج المرجوة باتمام المصالحة وطي صفحة الانقسام، فإنها مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديمقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية؛ ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية، والوجودية التي تتهدد القضية الفلسطينية لأول مرة في تاريخها.



وأضاف اشتية: "تجسيد الكيانية الوطنية الفلسطينية، بتوحيد الوطن، وطي صفحة الانقسام، كان في صلب كتاب التكليف من الرئيس محمود عباس، للحكومة قبل سبعة عشر شهراً، عملت خلالها بجد وإصرار ومثابرة، رغم ثقل التحديات التي واجهتها لبلوغ هذا الهدف، الذي نرى تعبيراته بإشاعة المناخات الإيجابة، لاستعادة الإشعاع الديمقراطي، وبعث الأمل في نفوس الأجيال الشابة المتطلعة لأخذ دورها، والاطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن، الذي طالما قدمت من أجله التضحيات، ليكون وطناً حراً مستقلاً تعددياً وديمقراطياً، يتبوأ مكانته بين الأمم الحرة المستقلة".