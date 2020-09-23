محافظة نابلس تُوضح الحالة الصحية للمحافظ "إبراهيم رمضان" المصاب بفيروس (كورونا)

إبراهيم رمضان محافظ نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محافظة نابلس، مساء اليوم الأربعاء، تصريحاً بشأن الحالة الصحية، للمحافظ إبراهيم رمضان، المصاب بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، ما يزال يتلقى العلاج في مستشفى النجاح الوطني، وهو يرقد في العناية المكثفة.



وأضافت: يتم متابعة حالته الصحية وتطوراتها، ولم يتم نقله إلى أي مستشفى آخر.



وأعلنت محافظة نابلس، في 14 من الشهر الجاري، إصابة رمضان بفيروس (كورونا).