محافظة نابلس تُوضح الحالة الصحية للمحافظ "إبراهيم رمضان" المصاب بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة نابلس، مساء اليوم الأربعاء، تصريحاً بشأن الحالة الصحية، للمحافظ إبراهيم رمضان، المصاب بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، ما يزال يتلقى العلاج في مستشفى النجاح الوطني، وهو يرقد في العناية المكثفة.
وأضافت: يتم متابعة حالته الصحية وتطوراتها، ولم يتم نقله إلى أي مستشفى آخر.
وأعلنت محافظة نابلس، في 14 من الشهر الجاري، إصابة رمضان بفيروس (كورونا).
أصدرت محافظة نابلس، مساء اليوم الأربعاء، تصريحاً بشأن الحالة الصحية، للمحافظ إبراهيم رمضان، المصاب بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، ما يزال يتلقى العلاج في مستشفى النجاح الوطني، وهو يرقد في العناية المكثفة.
وأضافت: يتم متابعة حالته الصحية وتطوراتها، ولم يتم نقله إلى أي مستشفى آخر.
وأعلنت محافظة نابلس، في 14 من الشهر الجاري، إصابة رمضان بفيروس (كورونا).
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