دولي

إسرائيل تُقرر الإغلاق الشامل والمُشدد خوفًا من (كورونا)

إسرائيل تُقرر الإغلاق الشامل والمُشدد خوفًا من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس (كابينت كورونا) في إسرائيل، مساء الأربعاء، فرض الإغلاق الشامل والمشدد لكافة المناطق، حتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تفشي فيروس (كورونا) بشكل كبير.

وأوضحت القناة 12، أن الشرطة الإسرائيلية، ستستثني السوبر ماركت، والصيدليات؛ لتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة للمستوطنين.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، ستصادق خلال ساعات، على هذه القرارات الصعبة في إسرائيل.

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