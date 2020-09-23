بيت لحم: قرار بإغلاق شعب صفية بمدارس مختلفة بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق شعب صفية في مدارس مختلفة بالحافظة، بسبب وباء (كورونا).



وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر إغلاق شعبتي الثالث والرابع في مدرسة بنات الزواهرة الأساسية جنوباً لمدة 24 ساعة، وشعبتي الصف الثاني في مدرسة الفجر الأساسية في بيت فجار جنوباً لمدة 24 ساعة، وشعبتي التمهيدي والثالث في مدرسة بنات الراعي الصالح الثانوية في مدينة بيت لحم لمدة 48 ساعة، بعد إصابة طالبتين، وفي شعبة الثامن في مدرسة ذكور الزير الثانوية لمدة 24 ساعة، بسبب إصابة طالب.



وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي؛ لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.